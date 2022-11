Luís Mendes, vice-presidente e diretor financeiro do Benfica, participou no painel "Controlo Financeiro", do Thinking Football Summit, evento organizado pela Liga que decorre até domingo, no Porto.

Benfica mais além do que é exigido: "O mundo do futebol não tem a regulamentação da banca, mas nós no Benfica já vamos um pouco mais além daquilo que nos é exigido. A nossa preocupação é de que as regras sejam cada vez mais claras. Tivemos uma iniciativa do presidente de no final do mercado de transferências de explicar detalhadamente o racional de todas as transferências, os custos associados, o nível salarial praticado. Começo a sentir que no mundo do futebol tudo está cada vez mais claro."

Outras regras: "A Liga tem todos os mecanismos de licenciamento e todos têm de cumprir com essas regras. O que seria importante era que ao nível de licenciamento e outros níveis a liga começasse a impor outros tipos de regras para que as sociedades evoluam como acontece na liga espanhola e em outras dos Big 5. Tudo aquilo que implique clarificação eu vejo com muitos bons olhos. Casa das transferências vai ter de acontecer mais tarde ou mais cedo."