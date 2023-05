"No Benfica, havendo um 38 terá de haver um 39. Estamos sempre a pensar no próximo"

Luís Mendes, braço direito de Rui Costa também na SAD, vê Benfica "cada vez maior".

O Benfica encerrou a época e as comemorações do título de campeão nacional com um jantar, ao início do qual, entre as personalidades entrevistadas pela BTV, o vice-presidente Luís Mendes destacou a felicidade que sente pela conquista, mas já com os olhos postos no futuro.

"É a primeira vez que faço parte dos órgãos dirigentes do Benfica, é o meu primeiro título, é uma felicidade muito grande e tenho-me divertido imenso, mas sempre com a responsabilidade de ter mais coisas para fazer e de um futuro para começar a tratar", afirmou o responsável pela área das finanças, numa função que desempenha também na SAD, como administrador, como braço direito do presidente Rui Costa, que o convidou para o elenco diretivo.

"No Benfica, havendo um 38 terá de haver um 39, como antes do 38 houve um 37. Temos de estar sempre a pensar no próximo. O Benfica terá de continuar a ser cada vez maior, no Benfica estamos sempre a trabalhar para o futuro", prosseguiu o dirigente dos encarnados, reforçando que a intenção de melhor o futuro do clube passa por "uma dinâmica que se cria, que não se pode esquecer, quer em termos desportivos quer empresariais".