"No ano passado, houve dois 'Joões'. É o futebol"

João Mário, médio do Benfica

Declarações de João Mário, médio do Benfica, após o triunfo caseiro sobre a Juventus, no qual marcou um golo na conversão de um penálti.

Análise: "Até ao minuto 70, foi um jogo muito bom, perfeito da nossa parte. Antes do 4-2 tivemos oportunidade para fazer o 5-1, mas isto é futebol e jogámos contra uma grande equipa. No final mostraram que também são uma grande equipa. Estou contente pela qualificação. Antes do jogo, assinávamos por baixo este resultado que nos permitia estar na próxima fase."

Mudanças no João Mário da época passada para esta: "No ano passado, houve dois "Joões". Um nos primeiros seis meses e outro nos segundos. É o futebol, tens de ser paciente, esperar a tua oportunidade. Este ano, o mister deu-me muita confiança, jogo numa posição diferente e é normal que participe mais no processo ofensivo. Acho que essa é a grande diferença."

Treina muito os penáltis? "Poucos, muito poucos. Treino muito pouco os penáltis. Tento confiar no meu instinto no momento. Acho que vou continuar porque tem dado resultado e é o melhor caminho a seguir."