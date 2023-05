"Ninguém vai deixar fugir a oportunidade. Benfica tem todas as condições para ser campeão"

Palavras de Rui Vitória, antigo treinador do clube da Luz.

Rui Vitória, antigo treinador campeão pelo Benfica e agora selecionador do Egito, não tem dúvidas: o título de campeão não vai fugir ao clube da Luz.

"Agora ninguém vai deixar fugir a oportunidade, há duas ou três semanas a ansiedade estaria no topo, mas agora já não tanto. É uma ansiedade positiva à espera que as coisas aconteçam. No futebol não há resultados antecipados, mas estou em crer que o Benfica tem todas as condições para ser campeão", afirmou esta quinta-feira o treinador, que também fez história no Vitória, ao vencer uma Taça de Portugal.

"Agora na parte final houve um período em que as coisas podiam não ter corrido tão bem, mas estão todos de parabéns porque foi uma campanha muito forte", elogiou, antecipando o encontro em casa do Spoting, marcado para as 20h30 de domingo.

"O dérbi tem sempre uma realidade diferente, por muito que possamos estar a fazer uma boa época, as coisas podem sempre alterar-se. São duas equipas muito boas, Benfica está numa situação muito favorável, desejo que seja um bom jogo, de qualidade. E acho que vai ser. Será sempre no 'red line', é assim que tem de ser vivido. Que ganhe o melhor", rematou à margem do evento 2Build 2023.