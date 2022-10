PSG e Benfica voltaram a empatar, 1-1, desta feita no Parque dos Príncipes, em partida da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, continuando a partilhar a liderança do grupo H. Durante o jogo, Neymar, que no final da partida da primeira volta já se havia "picado" com alguns elementos do clube encarnado, mandou calar os adeptos das "águias" presentes em Paris. Ora veja, no tweet abaixo: