"Neste mundo louco do futebol não é impossível alguém pagar a cláusula do Enzo"

Mauro Airez passou pelo Benfica nas épocas de 1995/96 e 1996/97 elogia as exibições do compatriota Enzo na seleção da Argentina e no Benfica

"Neste mundo louco do futebol, daquilo que temos visto, não é impossível que alguém chegue e pague o valor da cláusula, principalmente depois do Mundial que fez e da idade que tem", considera Mauro Airez, avançado que passou pelo Benfica nas épocas de 1995/96 e 1996/97.

Deixando elogios às exibições do compatriota Enzo na seleção da Argentina e no Benfica, Airez acha, todavia, prematuro que o médio deixe o Benfica na reabertura do mercado, em janeiro. "Concordo com o Rui Costa, se alguém chegar e pagar a cláusula, não há nada a fazer. Mas, acho que fazia bem ao Enzo ficar até ao fim da época", disse, emtrevistado pela Rádio Renascença.

A saída de Enzo em janeiro teria elevados custos para o Benfica, considera o ex-avançado do Benfica e Belenenses. "O impacto seria muito grande, ele é o motor do meio-campo. Se isto acontecer, o Benfica vai sofrer até arranjar um substituto com as mesmas condições e poder físico, principalmente tão jovem como o Enzo. Era muito mau para o Benfica sair uma das peças fundamentos num momento como este, decisivo. Benfica tem de gerir muito bem saídas podem abanar o resto da equipa", finalizou.

