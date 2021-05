"Neste ano de pandemia mais se justificava que a final fosse no Jamor"

Rui do Paço, vice-presidente Benfica, esteve esta sexta-feira na BTV

O Benfica vai defrontar o Braga, este domingo, na final da Taça de Portugal, mas sem esquecer o que sucedeu nas meias-finais da prova: "Temos de ter em mente que eliminou o FC Porto nas meias-finais, por isso ninguém põe em causa o mérito do Braga ao passar à final. Vamos encontrar uma boa equipa, que tem claudicado um pouco nos últimos jogos, porventura por algumas lesões", disse Rui do Paço, vice-presidente Benfica.

A final da Taça de Portugal marca o ponto final numa temporada sem adeptos nas bancadas. "Acho lamentável e triste que final não seja no Jamor. Os amantes do futebol consideram fundamental que a Taça seja no Jamor, este ano havendo pandemia mais se justificava que final fosse no Jamor, estádio que não tem condições de excelência para albergar público. Era fundamental que fosse no Jamor. É em Coimbra e vamos com o mesmo espírito para ganhar", disse na BTV.

"Apelaria a alguma solução criativa. Não vamos poder ter capacidade a 100 ou 50%. não é pela receita. Julgo que poderíamos ter jovens na bancada, que estiveram privados da prática desportiva, 50 ou 100 de Benfica e Braga, familiares de vítimas de covid, seria uma forma de homenagear" acrescentou.

Sobre o jogo, o diritgente encarnado acredita numa boa exibição do Benfica, "seja pela segunda volta muito razoável, seja pela qualidade do plantel. Estou convicto que podemos fechar a época com um troféu, o segundo mais importante das competições em Portugal e sempre um troféu muito almejado."

Sobre a eventualidade de terem existidom testes falsos à covid-19 - segundo as notícias de quinta-feira envolvendo, nas investigações da PJ, FC Porto, Sporting e Portimonense -, Rui do Paço opta por um discurso cauteloso: É um tema sério, de saúde pública. Segui as notícias, pareceu-me que um ou outro comentário tirava relevância ao tema, que considero tema fundamental. É fundamental que se investigue, se houve ou não fraude. Fundamental também que consideremos a presunção de inocência em quanto nao há conclusões. É um tema desagradável a terminar época, mas tem de se ir a fundo para se descobrir se houve alguma fraude."