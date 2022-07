Neres recusa ser "nova estrela" do Benfica após saída de Darwin: "Claro que não"

Declarações de David Neres, reforço do Benfica, ao jornalistas, no estágio em Inglaterra.

Como se sente neste início no Benfica? Como está a equipa? "Estou a sentir-me muito bem, estamos a trabalhar muito forte, a assimilar dia a dia cada vez mais as ideias do treinador, estamos muito focados e preparados para a época que vem."

Preparado para ser a estrela do Benfica após a saída de Darwin? "Claro que não, temos muitos jogadores de qualidade. Não temos estrelas ou uma estrela e sim um grupo muito forte. Temos muitos jogadores de qualidade, o que posso prometer sempre é garra, dedicação e vontade de vencer."

Terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões: "Tenho certeza que vamos estar prontos. O nosso objetivo claro é entrar na fase de grupos, estamos a trabalhar dia a dia, ouvindo o que o mister tem a dizer, apreendendo as suas ideias e vamos chegar preparados, sem dúvida."

Trabalho físico na pré-época: "A pré-época época é sempre difícil, mas estamos todos empenhados em evoluir para chegar bem ao início de época e ter uma boa época."

Roger Schmidt: "Já o conhecia, enfrentámo-nos algumas vezes e tenho a que ele é um treinador muito capaz, tem ideias ofensivas e acho que é isso que nós precisamos."