Neres recuperável para a visita do Benfica ao Bessa

Extremo falhou a Supertaça devido a queixas num joelho, pois as águias optaram por não forçá-lo.

Baixa de última hora no duelo de quarta-feira diante do FC Porto, na Supertaça, David Neres deverá estar à disposição de Roger Schmidt para o segundo encontro da nova temporada, frente ao Boavista. Segundo apurou O JOGO, o internacional brasileiro falhou o encontro com os azuis e brancos devido a queixas num joelho, mas a situação não é problemática e leva a que os responsáveis encarnados apontem à sua recuperação para o desafio de segunda-feira no Estádio do Bessa, às 20h45.

Depois de ter sido inicialmente punido com um jogo de castigo, que seria cumprido no encontro da Supertaça, pelo Conselho de Disciplina (CD), na sequência de comentários em relação aos rivais Otávio (FC Porto) e Pedro Gonçalves (Sporting), David Neres viu a decisão do CD suspensa por uma providência cautelar interposta no Tribunal Arbitral do Desporto. Acabou, porém, por não enfrentar mesmo o FC Porto devido às queixas apresentadas num joelho.

Em caso de necessidade extrema, o camisola 7 teria ido a jogo, mas as águias optaram por não forçar a sua utilização, resguardando-o assim para os próximos embates.

David Neres cumprira todos os encontros da pré-temporada, diante de Southampton, Basileia, Al Nassr, Celta de Vigo, Burnley e Feyenoord, tendo deixado boas impressões - foi dele o primeiro golo da preparação para 2023/24 diante dos saints, que desceram ao Championship. Agora terá de enfrentar forte concorrência para conquistar um lugar no onze, face à existência de jogadores no plantel como Di María, Rafa, João Mário, Aursnes e Schjelderup, que podem atuar nas alas e até no apoio ao ponta-de-lança.