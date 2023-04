Neres perto de igualar melhor registo de participação em golos numa época

Leva agora 13 e deixou para trás as 12 que fizera pelo Ajax. Além das ofertas, soma ainda 12 golos. Está muito perto de igualar a melhor época da carreira, em 2018/19, quando participou em 26 golos, 14 marcados e 12 "dados".

Otamendi foi o autor do golo da vitória frente ao Estoril, mas foi David Neres o responsável pela jogada. Na sequência de um canto, aos 44", o internacional brasileiro furou pela direita e cruzou certeiro para o coração da área, onde Otamendi respondeu para golo. O camisola 7 fez assim a sua 13.ª assistência na presente temporada e estabeleceu um novo máximo na carreira. Deixou para trás as 12 que tinha conseguido em 2017/18 e 2018/19, as duas primeiras temporadas completas ao serviço do Ajax.

O extremo, contratado ao Shakhtar Donetsk leva sete ofertas para golo até ao momento no campeonato e ocupa um lugar no pódio, atrás apenas do colega Grimaldo, que fez oito assistências, e de Pedro Gonçalves, do Sporting, que já soma nove.

Com cinco partidas ainda pela frente no Benfica, David Neres - que reclamou no final do embate em casa com o Inter pelo facto de não ter sido titular - mostra atributos para ganhar uma vaga às ordens de Roger Schmidt e pode atingir também um novo registo máximo na carreira. Nesta fase está muito perto do seu recorde de participação em golos: 26 em 2018/19. Deixou para trás as 24 de 2017/18 e está a uma do máximo, numa época em que contabiliza 14 golos e 12 passes decisivos.

Com o Estoril fez 12 dribles, oito com sucesso, igualando o que tinha feito fora com a Juventus, no 2-1 em Itália, onde até marcou o golo decisivo.