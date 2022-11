Neres feliz no Benfica: "Estou adaptado e fui muito bem recebido por todos"

O extremo brasileiro reagiu ao primeiro lugar do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões, falando num plantel "forte e unido".

David Neres, por via da sua equipa de assessoria de imprensa, reagiu esta quinta-feira ao primeiro lugar do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões, conseguida graças ao critério de golos fora, após a goleada na casa do Maccabi Haifa (6-1).

"A equipa atuou muito bem e o coletivo funcionou. Muito feliz pela classificação. Sabíamos das dificuldades, mas lutámos e conseguimos a vitória. Fui feliz no passe que resultou num dos golos. Agora é continuarmos a trabalhar no duro", começou por dizer.

"Estou adaptado e fui muito bem recebido por todos. Temos um grupo unido e forte, que sempre faz o melhor. Feliz por poder ajudar com o meu futebol. Continuo muito focado", acrescentou Neres.

O Benfica aguarda agora o sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que está marcado para o dia 7 de novembro, na Suíça. O atual líder da Liga Bwin volta a jogar no domingo, às 20h30, na casa do Estoril, em jogo da 12.ª jornada.