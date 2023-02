Declarações de David Neres, jogador do Benfica, após o triunfo por 2-0 em Vizela, na ronda 22 do campeonato.

A vitória: "Sabíamos que ia ser um jogo difícil como foi na primeira volta, mas entrámos focados como temos feito, a saber que isso ia fazer a diferença."

Entrada do Vizela na segunda parte: "Não ficámos surpreendidos, desde o início do jogo sabíamos que eles iriam estar com o apoio dos adeptos. Tínhamos que manter a cabeça no lugar e fazer o nosso trabalho."

O que lhe foi dito sobre o jogo em Vizela: "Disseram-me que ia ser um jogo muito difícil, sabíamos que os adeptos iam empurrar o Vizela. Sabia, pela experiência da primeira volta, que seria um jogo muito difícil decidido no último lance."

Importância deste jogo: "Muito importante, sabemos que ganhar fora é sempre importante, cada ponto é muito importante, e é um jogo que pode decidir um campeonato no final."