Neres de saída? Benfica já respondeu ao Zenit

Zenit estava disposto a colocar em cima da mesa 25 milhões de euros pelo extremo, mas Rui Costa apontou para a cláusula de rescisão

O Benfica não parece disposto a perder David Neres neste mercado de transferências, pelo menos por valores que considera irrisórios tendo em conta a qualidade do extremo brasileiro.

A conclusão resulta da informação avançada esta quarta-feira pela CNN Portugal e pelos russos do Sport24, que O JOGO confirmou, da disposição do Zenit avançar com 25 milhões de euros para levar o dianteiro que os encarnados contrataram na época passada aos ucranianos do Shakhtar.

A sondagem existiu, de facto, mas o presidente do Benfica colocou de imediato uma cruz no assunto. Aliás, Rui Costa apontou mesmo para os 100 milhões de euros inscritos no contrato de David Neres como cláusula de rescisão do jogador de 26 anos que chegou à Luz com um custo de 15 milhões de euros e que, em 2022/23, apresentou como rendimento, além das exibições, 12 golos e 15 assistências.

Os russos colocaram os olhos no camisola 7 das águias dado estarem a negociar a venda de Malcom.