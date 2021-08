Nem tudo correu bem frente ao Spartak: Vertonghen cria problema no Benfica

O central belga vai parar duas semanas devido a uma lesão no gémeo esquerdo contraída frente ao Spartak.

A festa da qualificação do Benfica para o play-off de acesso à Liga dos Campeões, confirmada com o triunfo por 2-0 na Luz frente ao Spartak de Moscovo, ficou ensombrada pela lesão de Jan Vertonghen.

O internacional belga foi obrigado a sair do jogo ao intervalo, dando o lugar a Morato, devido a uma lesão no gémeo esquerdo e, após exames feitos ontem já no Seixal, ficou apontada uma paragem de duas semanas para o defesa. Neste período, falhará de certeza as receções ao Arouca e ao PSV, assim como a visita ao Gil Vicente, na 3.ª jornada da Liga. Quanto à sua disponibilidade para a ida aos Países Baixos, marcada para dia 24, afigura-se muito improvável por "bater" exatamente no tempo previsto de recuperação.

Ao que O JOGO apurou, a lesão de Vertonghen não apresenta particular gravidade, mas a sua reabilitação vai ser gerida com as necessárias cautelas de forma a que não haja sequelas para o defesa de 34 anos. Assim, e por essa razão, quando chegar a hora será pesado se o jogador estará apto a jogar sem riscos em Eindhoven.

Para já, Jesus assumiu publicamente que sabia do risco que corria com os seus centrais, dado que têm sido sucessivamente utilizados no onze inicial. "Jogando de dois em dois dias, não só a equipa não recupera como estamos a pô-la em risco. Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen eram três jogadores que eu sabia que estava a pôr em risco, porque jogam sempre. Esse é o risco que temos de saber gerir. No sábado não queremos correr esse risco e temos de mexer", afirmou o treinador dos encarnados após o embate de terça-feira à noite na Luz.