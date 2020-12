Jorge Jesus fez a análise à vitória (2-1) do Benfica sobre o Paços de Ferreira.

Jorge Jesus disse, após a vitória sobre o Paços de Ferreira, que não está preocupado com a classificação e confessou que nem sabe em que lugar está o Benfica. Quando se chegar ao último terço do campeonato, o treinador das águias diz que, aí sim, vai prestar atenção à tabela classificativa.

"O que me vai na cabeça é termos ganho o jogo de hoje. É isso que trabalhamos. Os resultados dos nossos rivais estão dependentes da competitividade do campeonato português. Já estivemos em primeiro, agora nem sei em que lugar estamos, nem olho para a classificação. Vou olhar [para a tabela classificativa] no último terço do campeonato. O que importa é a equipa ganhar todos os jogos. Não vivemos a pensar nos outros, mas no que temos de fazer. De preferência, sempre a crescer com mais qualidade", vincou.

O treinador referiu ainda que o Benfica tem "muita coisa ainda para crescer" e que as ideias ainda não estão completamente implementadas, justificando com a sucessão de jogos em pouco tempo, fruto das competições europeias. "O Sporting, que joga de semana a semana, está tranquilo", disse a esse respeito, fazendo a comparação com as águias, o FC Porto e o Braga.