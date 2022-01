Nélson Veríssimo: "Mercado? Estou à espera que saiam, mas não quer dizer que vá acontecer"

O treinador do Benfica abordou, em conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Arouca, o mercado e a hipótese de entrarem e saírem jogadores do plantel

Dinâmicas: "Temos que ver o processo como um todo. Há situações no processo ofensivo que há necessidade de corrigir. Já foram trabalhados consoante o que fizemos no último jogo e tendo em conta o próximo com o Arouca."

Paulo Bernardo: "É mais um jogador que está no plantel. Temos que ter uma visão das características dele mas também dos outros todos. Depois disso, é formar o melhor 11 tendo em conta a estratégia e o melhor para a equipa."

Mercado: "O treinador do Benfica pensa na janela de mercado como os outros pensam. Que é uma janela que os jogadores podem entrar e sair, tendo consciência que todos os que estão no Benfica são cobiçados por vários clubes. Estou à espera que saiam mas não quer dizer que isso vá acontecer. Estou preparado para entradas e saídas. Reforçando que estamos contentes com a entrega e rendimento dos jogadores que cá estão."

Adeptos: "Sabemos que todas as deslocações ao norte são apoiadas pelos sócios e simpatizantes. Contamos com a ajuda deles. Quando os adeptos estão com a equipa, a equipa acaba por se transcender."