Nélson Veríssimo: "Temos de reagir às palavras do presidente"

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, na antevisão ao jogo com o Tondela, com início às 19h00 de segunda-feira.

Jogo de Todela: "A resposta que temos de dar depois de um resultado negativo é ganhar. Fizemos a análise do jogo, sabemos o que aconteceu. Trabalhámos sobre aquilo em que não estivemos bem e, agora, é orientar atenções para o jogo com o Tondela. É uma equipa com uma ideia de jogo bem definida, tem jogadores que podem desequilibrar na frente. É uma equipa com a sua qualidade, está numa posição em que procura somar pontos para, no final, estar confortável. Temos de melhorar e sabemos o que temos de fazer para que isso aconteça. Amanhã [segunda-feira], queremos dar uma resposta positiva."

Palavras de Rui Costa após a derrota caseira com o Gil Vicente: "Quando o presidente vai ao balneário expressar a sua opinião sobre o momento da equipa, todos ouvimos com atenção. Temos de reagir às palavras do presidente. O presidente sublinhou o que, no final do jogo, estávamos a sentir, que era a frustração por não temos vencido o Gil Vicente em casa. Transportámos as ideias do presidente e as nossas para a semana de trabalha. Sabemos as responsabilidades que temos e tivemos uma semana dentro do compromisso dos jogadores, mas com o impacto das palavras do presidente."

Preparação emocional: "Trabalhar sobre vitórias dá outro conforto. Quando isso não acontece, podem surgir dúvidas próprias de quem não está a ganhar. Sabemos que o caminho é ganhar os jogos para dar um grau de confiança à equipa, mas isso só não chega. É preciso olhar para o processo e perceber o que está e não está bem. É o que temos feito. Reconhecemos que os últimos resultados não são positivos e temos de perceber o porquê. Nós, obviamente, fizemos essa análise, partilhámos com a equipa e temos trabalhado sobre isso. Temos sentido uma resposta positiva dos jogadores e uma grande vontade de dar essa resposta positiva frente ao Tondela."

Motivar o plantel: "Os jogadores, treinadores e estrutura sabem da dimensão do clube que estão a representar e que essa dimensão não é compatível com os últimos resultados. Temos de assumir isso, aceitar a responsabilidade. A motivação que temos é representar este clube e saber que o único caminho é ganhar. Esse é o objetivo para amanhã [segunda-feira]."