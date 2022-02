Nélson Veríssimo sobre Yaremchuk e a guerra na Ucrânia: "Pode precisar de conforto"

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, fez a antevisão à receção ao V. Guimarães, agendada para as 18h00 de domingo. O jogo é referente à 24.ª jornada da Liga Bwin.

Gesto e disposição de Yaremchuk face à guerra na Ucrânia: "Está combalido, como todos nós. É uma situação terrível, dramática. Fazemos uma pequena ideia do que se passa, porque acompanhamos à distância. O que nos resta é dar todo o apoio que ele precisa. É um momento delicado. Tem feito questão de treinar. Se mexe comigo e não tenho nenhum familiar na Ucrânia... não faço ideia de como se sentirá o Roman. É impensável e difícil de perceber como é que isto pode acontecer. Temos consciência de que, num ou noutro momento, ele pode precisar de conforto."

Antevisão ao V. Guimarães: "Esperamos um Benfica dominador no que ao jogo ofensivo diz respeito, e compacto e consistente no jogo defensivo. Temos de pegar nas muito boas coisas que fizemos no último jogo e dar continuidade. Vamos defrontar uma equipa com qualidade, não podemos olhar apenas para os resultados mais recentes do V. Guimarães. É preciso reconhecer que eles têm qualidade, têm competência, são bem treinadores. É um jogo difícil e temos de estar muito concentrados."