Nélson Veríssimo revela reunião no balneário e aponta o dedo à arbitragem: "É difícil explicar..."

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, após a derrota, 1-2, com o Gil Vicente, no Estádio da Luz.

Rui Costa foi ao balneário após a derrota: "Quero pedir desculpa por não ter comparecido na entrevista rápida. Estivemos reunidos no nosso balneário, o nosso presidente quis-nos dizer algumas palavras, por isso não pude comparecer."

Responsabilidade do treinador: "Independentemente das oportunidades que possamos ter tido para fazer golos, há que reconhecer que não estivemos bem, perdemos o jogo em nossa casa, é o que fica. Não quero estar a escudar-me nas oportunidades que tivemos para fazer golos. A equipa não esteve ao nível que era desejado e esperado. Os nossos jogadores e a equipa têm qualidade para fazer muito mais. A responsabilidade por essa falta de dinâmica e controlo do jogo em muitos momentos é minha."

Golo anulado: "Há aqui outras questões e muito sinceramente gosto de me focar muito no jogo. O Gil Vicente ganhou, ponto final. Fez dois golos, nós só fizemos um. Agora é difícil explicar como aos cinco ou seis minutos é anulado um golo, quando há VAR. Para que é o VAR? Podemos olhar para trás, para outros jogos desde a minha entrada, e há outros momentos difíceis de entender. Hoje claramente houve uma falha. Se há VAR, deixamos seguir o lance até ao final. Na nossa opinião há um golo limpo que é anulado, que daria obviamente outra tranquilidade. É deixar o lance correr e depois analisar, foi o que aconteceu no lance do Gonçalo Ramos, que estava fora de jogo. É difícil perceber isso, causa alguma revolta e alguma intranquilidade até aos jogadores, o nosso objetivo era ter uma entrada boa, forte, que seria traduzida no golo, foi conseguido e depois é anulado daquela forma. É difícil para mim e para os jogadores entender o porquê. Mas não me estou a escudar nisso para não termos conseguido vencer o Gil Vicente."