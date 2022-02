Nélson Veríssimo revela "desafio lançado" antes e no intervalo do Benfica-V. Guimarães

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, à BTV, após o triunfo caseiro por 3-0 sobre o Vitória de Guimarães, em jogo da 24.ª jornada da Liga Bwin.

Análise ao jogo: "Foi uma vitória justa contra uma boa equipa, bem treinada. O desafio lançado aos jogadores foi que não podíamos cair na tentação e no erro de olhar para os resultados mais recentes do Vitória, até porque no meio deles existiram duas vitórias com equipas com qualidade, Braga e Estoril, por isso tínhamos de abordar da mesma forma que abordámos o jogo com o Ajax. Naturalmente sentiu-se alguma fadiga na parte inicial, sabíamos que isso iria acontecer. Controlámos o jogo em muitos momentos. Foi um jogo aberto, com duas equipas que quiseram ganhar, nós fomos mais eficazes. Levámos uma vantagem justa para o intervalo e o desafio lançado aos jogadores foi matar o jogo nos primeiros 15 minutos da segunda parte. Isso foi conseguido, por isso agora temos de pensar no próximo jogo."

Mensagem que fica: "A mensagem que fica é que temos uma equipa que diariamente trabalha para chegar aos jogos e dar uma boa resposta. Sabemos a responsabilidade que temos, o clube que representamos e o que isso exige. Acima de tudo o nosso objetivo hoje era ganhar o jogo, em função de exigências que temos sobre nós mesmos e no clube. Sabíamos que ganhando a diferença para o segundo classificado ia encurtar. O objetivo está conseguido. Nós diariamente temos de trabalhar para jogo após jogo ir reduzindo distâncias."