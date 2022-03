"Muita gente não acreditou na primeira mão e agora repito: vai ser 50/50 com o Ajax"

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, na antevisão da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, na casa do Ajax, após empate a dois no primeiro jogo

Estratégia passa por repetir jogo na Luz? "A ideia de jogo passa por aproveitar os diferentes momentos do jogo, não vou dizer que vamos jogar só em organização ofensiva, acima de tudo temos de potencializar as qualidades dos nossos jogadores, montar a equipa e a estratégia. Sabemos que, em função do adversário, teremos que ser muito competentes no momento de organização defensiva, é verdade que sofremos dois golos aqui do Ajax, mas fomos competentes [nesse aspeto] em vários momentos nesse jogo. Temos que transportar essa competência para esta segunda mão. Temos de estar num nível muito elevado para conseguir ultrapassar o Ajax, mas acreditamos, da mesma forma que eu disse na véspera do primeiro jogo e muita gente provavelmente não acreditou, que vamos dividir este jogo com o Ajax, 50/50. O Ajax tem que nos respeitar e nós temos de respeitar o Ajax. É o jogo do gato e do rato, temos de procurar saber explorar os espaços".

Balanço do trabalho da equipa técnica? "Acho que não é o momento para falar disso. Os balanços fazemos no final de um percurso, sabemos que o nosso campeonato termina contra o Paços de Ferreira na última jornada, aí será o momento para fazer balanços. Ainda temos sete, oito jogos na Liga para fazer, pelo menos mais um na Liga dos Campeões e acreditamos sinceramente que se estivermos no nível que temos vindo a demonstrar, que temos reais possibilidades de vencer o Ajax e passar à eliminatória seguinte.