A resposta de Veríssimo quando questionado sobre Jorge Jesus

Treinador do Benfica até ao fim da época foi questionado sobre a hipótese de Jorge Jesus voltar ao emblema encarnado.

Nélson Veríssimo, confirmado como treinador do Benfica até ao final da época, foi questionado em conferência de Imprensa de antevisão ao embate frente ao Famalicão, agendado para as 21h30 de amanhã, quinta-feira, foi questionado sobre a possibilidade de Jorge Jesus regressar ao emblema encarnado.

"Percebo a questão, mas acho que não é uma área de intervenção que me diga respeito. Aquilo com que nós temos de nos preocupar é com os jogos que faltam da Liga, mais o jogo da final da Taça [de Portugal] frente ao FC Porto", começou por dizer.

Novamente questionado, a resposta foi idêntica: "Uma boa solução para o Benfica passa por ganhar o jogo de amanhã. Não é uma questão que me diga respeito. Diz-me respeito, mas não é uma questão minha competência, para dar alguma opinião".

Já sobre a disponibilidade de Adel Taarabt, Veríssimo preferiu manter o secretismo. "A convocatória está para sair, é esperar mais um pouco", atirou.