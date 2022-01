Nélson Veríssimo: "O treinador tem sempre o lugar em risco"

Veríssimo com Everton

O treinador do Benfica abordou, em conferência de imprensa após a final da Taça da Liga, a hipótese de poder ter o lugar em risco devido aos maus resultados do Benfica nos últimos jogos

Processos: "Temos que crescer em vários momentos dos processos ofensivos e defensivos. Mas ainda assim conseguimos melhorar na forma como conseguimos chegar às zonas de finalização."

Adeptos: "Estão frustrados, mas não mais que nós. Este era um dos objetivos. Não conseguimos. Agora é analisar e focar no que é importante que é o próximo jogo. O que posso prometer é que vamos trabalhar com afinco para melhorar."

Perder com um rival: "Uma derrota tem sempre um aspeto negativo. Perder um dérbi ou um clássico não foge à regra. Perder é perder. O que temos que fazer é direcionar a nossa atenção para o próximo jogo."

Lugar em risco: "Joguei futebol e tinha um treinador que dizia que o treinador tem sempre as malas à porta. E tem. Tem sempre o lugar em risco. Temos que ter sempre consciência do nosso trabalho. Reconhecer que há coisas que têm que ser melhoradas. E é disso que andamos à procura."

Benfica inferior aos rivais: "O Benfica está a fazer o seu percurso. Houve uma mudança de treinador. É isso que temos estado a construir. Não quero com isso desculpar-me. Cabe-me encontrar as melhores soluções para ir de encontro com o que todos querem que é exibições de qualidade."