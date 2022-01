Nélson Veríssimo: "O desconto de tempo merece a reflexão de todos"

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica

Declarações do treinador do Benfica à BTV após o empate a um golo com o Moreirense.

O que falhou: "Faltou eficácia. Os dados valem o que valem. Tendo em conta as oportunidades, justificávamos outro resultado. Tivemos dificuldade em contrariar o bloco baixo do Moreirense. Não fizemos tudo o que devíamos fazer no ataque, mas houve entrega total para conseguir a vitória. Estamos muito desiludidos por não conseguirmos os três pontos."

Desbloquear o jogo: "Na nossa opinião, faltava largura ao nosso jogo, esticar a linha de cinco defesas. Não tínhamos muita profundidade, mas deveríamos ter feito esses movimentos, também diagonais curtas. Houve momentos em que o fizemos, outros não tanto. Houve mérito defensivo do Moreirense, mas devíamos ter feito mais para desmontar a defesa. A solução passa por mim porque não conseguimos encontrar soluções."

Golo do Moreirense: "Não vi imagens. O desconto de tempo merece a reflexão de todos. Não deve ser subvalorizada essa questão. O árbitro fará a análise e compensa a perda de tempo com a compensação."

Futuro: "Estamos frustrados pelo facto de não conseguirmos os três pontos. Sabemos qual a luta, mas não vamos abdicar dela, mesmo vendo que está difícil. Temos de descansar e focar no próximo jogo. Os adeptos querem sempre vitórias, temos de aceitar isso."