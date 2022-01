Nélson Veríssimo: "Não é questão mental. É questão de treinar, de ganhar os jogos"

O treinador do Benfica falou do momento da equipa após perder com o Sporting na final da Taça da Liga disputada em Leiria

Filme do jogo: "O Sporting fez mais um golo que nós. Foi um jogo competitivo como se estava à espera. Chegámos com todo o mérito à vantagem na primeira parte. Depois sofremos o golo do empate num momento crucial do jogo. Ainda assim a equipa continuou no jogo e com controlo daquilo que foram as incidências do jogo

Depois acabámos por sofrer o golo numa transição mas a equipa nunca abdicou de ir atrás do resultado mas acabámos por não fazer o golo do empate."

Fator mental afasta resultados: "Não é questão mental. É questão de treinar, de saber o que temos que melhorar e de ganhar os jogos. Essa questão mental tem vindo a ser falada mas na minha opinião não é por aí."

Época perdida: "Não atiro a toalha ao chão. Assumimos que deixámos fugir um dos objetivos da época, a conquista da Taça da Liga, há que assumir com frontalidade. Estou aqui para assumir essa responsabilidade. Agora temos ainda a Liga para lutar, apesar da diferença pontual. E temos uma eliminatória da Liga dos Campeões."

Ganha mais importância o apuramento para a Liga dos Campeões: "Ganha importância o próximo jogo do campeonato, com o Gil Vicente. Ganha importância o querer recuperar os jogadores. E pensar no próximo jogo."