Nélson Veríssimo: "Não é desculpa, é a realidade, a equipa vinha de uma forma de jogar diferente"

Declarações do treinador Nélson Veríssimo após o Tondela-Benfica (1-3), partida da 21ª jornada da Liga Bwin

Outra forma de jogar: "Quero recordar, e não é desculpa, é a realidade, que a equipa vinha de uma forma de jogar diferente, nós ao longo do processo que está a decorrer, da Liga, temos implementado uma nova forma de treinar, uma nova forma de jogar, o que é perfeitamente natural. De hoje para amanhã, o treinador que me substituir vem com essas novas ideias e os jogadores, naturalmente, precisam de tempo, precisam de se adaptar e hoje já demos uma mostra daquilo que a equipa é capaz de fazer e agora é continuar o nosso caminho."

O novo objetivo: "O objetivo é, jogo a jogo, ganhar o jogo seguinte e o objetivo passa sempre por ficar em primeiro lugar e sermos campeões nacionais, não vamos abdicar disso. Aquilo que sabemos, estamos em terceiro lugar, é que temos de chegar ao segundo lugar e esse vai ser o nosso foco diariamente".