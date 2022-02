Nélson Veríssimo: "Mercado dos rivais? A nossa preocupação é a nossa casa"

Declarações do treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Gil Vicente, agendado para as 19h00 de quarta-feira.

Darwin, Everton e Grimaldo: "Queremos contar com bons jogadores. Tínhamos jogadores que não estavam a jogar tanto. Não saindo jogadores de qualidade ficamos mais tranquilos. O plantel do Benfica tem bons jogadores, o interesse é normal. É uma boa notícia. É com este plantel que vamos até ao final."

Em comparação com rivais, que contrataram, pode passar a imagem de que o Benfica desistiu da época? "Pode acontecer, mas não concordo. Independentemente dos rivais, acima de tudo, a nossa preocupação é a nossa casa. Analisámos o plantel e, a partir daí, fizemos um ajuste. Temos um plantel com qualidade. Há que acreditar e montar a ideia para defrontar todos os obstáculos."

Seferovic ainda indisponível: "Ainda está fora do jogo de amanhã."