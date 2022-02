Nélson Veríssimo: "Jogadores cumpriram na sua plenitude o que pedimos. Têm sido inexcedíveis"

Declarações do treinador do Benfica após o triunfo caseiro sobre o Santa Clara, 2-1, em jogo da 22ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Entrámos com um ritmo muito alto na primeira parte, a proposta que tinha sido feita aos jogadores foi nesse sentido, uma entrada forte, agressiva, com perspetiva de marcar nos primeiros minutos. À exceção do golo que não fizemos, eles cumpriram na sua plenitude o que pedimos. Com o golo a equipa ficou um bocado intranquila. Com capacidade de ter a bola mas nem sempre a descobrir os espaços que devíamos ter explorado. Ao intervalo falámos, mostrámos a nossa perspetiva, o que tínhamos de fazer para melhorar e na segunda parte acho que fizemos um belo jogo, com uma perspetiva de ir buscar um resultado que estava em desvantagem para nós. Conseguimos fazer dois golos em pouco tempo e ainda tivemos oportunidades para dilatar essa vantagem. Depois, tendo em conta a intensidade e agressividade positiva com que entraram na segunda parte, é natural que no final houvesse alguma quebra, não sermos tão agressivos para atacar a baliza do Santa Clara. O objetivo para hoje era ganhar, está conseguido, dar os parabéns aos jogadores pela postura que tiveram, não me canso de referir isso, têm sido inexcedíveis no seu compromisso e na preparação dos jogos."

Substituições: "É olhar para as características dos jogadores, olhar para o que o jogo está a dar e escolher as melhores opções e a melhor estratégia. Queríamos muito fazer um golo nos primeiros minutos da segunda parte, não foi conseguido, embora a equipa estivesse a dar a resposta ao que foi pedido, mas achamos que devíamos acrescentar algo mais no jogo ofensivo. Foram aqueles que entendemos mais adequados, cumpriram na perfeição o que foi pedido."

Apoio dos adeptos: "O apoio é muito importante, em casa e fora, sentimos que é o 12.º jogador. Sentimos que quando os sócios estão com a equipa, a equipa consegue ir para patamares mais elevados, e é o que tem acontecido. Em Tondela, agora com o Santa Clara. Sentimos esse a apoio. Sabemos que a massa associativa é exigente, percebemos e entendemos."