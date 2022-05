Nélson Veríssimo: "FC Porto? Em função do que temos visto ao longo desta semana..."

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em conferência de Imprensa de antevisão ao clássico com o FC Porto (sábado, 18h00, na Luz), jogo da 33.ª jornada da Liga Bwin e que pode ser decisivo na atribuição do título.

Está à espera de algum tipo de tributo? "O Nélson [Veríssimo] aqui é o menos importante. Se houver algum tipo de tributo, é fazer à equipa, naturalmente. O foco da equipa, independentemente da circunstância do jogo, que pode ditar um cenário, o nosso foco é jogar para tentar ganhar o jogo. É com essa mentalidade e com esse objetivo que nós temos de entrar. O jogo em si, tanto para nós como para o FC Porto, já vai ter a carga natural do que é um clássico. Os jogadores sabem a importância do jogo, sabem o que têm de fazer. É um jogo que desperta diferentes emoções, diferentes paixões, é um jogo intemporal independentemente dos momentos em que as equipas se encontram. É sempre um jogo diferente, os jogadores sabem isso. Em função do que temos visto ao longo desta semana de trabalho, a tranquilidade com que os jogadores estão, a forma como estão a corresponder ao que lhes estamos a pedir, dá-nos a serenidade suficiente para entender que amanhã certamente vamos estar num bom nível e vamos dar uma boa resposta frente a um bom adversário como o FC Porto."

FC Porto tem sido um pouco a "besta negra" do Benfica nos últimos anos [em dez jogos, apenas uma vitória do Benfica]. Acredita que vai contrariar essa tendência? "Temos consciência disso. Nós, alguns jogadores e eu enquanto membro da equipa técnica do Bruno Lage, estivemos na última vitória do Benfica no Dragão, é um dado estatístico e temos consciência que nos últimos jogos o saldo não nos é favorável. Mas também acreditamos que amanhã podemos reverter essa situação. São duas boas equipas, há que reconhecer a qualidade do nosso adversário. Foi com base nesse reconhecimento da qualidade dos nossos adversários que demos sempre resposta em jogos com nível de dificuldade elevado. Temos consciência que temos de estar num bom nível. Vamos tentar explorar o que achamos que são os pontos mais frágeis do FC Porto e acima de tudo fazer o nosso jogo. Olhar para os nossos jogadores e potenciar a forma de jogar. E não venham dizer que a nossa equipa é só transição, porque não é. Estamos convictos que amanhã vamos dar uma boa resposta e que no final do jogo vamos estar a festejar a vitória."

Adeptos: "Em vários momentos ao longo da época, e nós temos consciência que foi uma má época, porque o nosso principal objetivo seria conquistar a Liga portuguesa, estamos tristes por não o ter conseguido, mas a verdade é que os adeptos mostraram que podem fazer a diferença, nós sentimo-lo em vários momentos na Luz como nas deslocações que tivemos. Amanhã também vão fazer essa diferença. Apelamos a que venham para ver a equipa, para ajudar e que possam fazer a diferença."

Equipa melhorou defensivamente? "Balanços gostaria de fazer na próxima semana. Mas é um facto, nos últimos jogos não temos sofrido golos, sentimos que a equipa está mais segura no processo defensivo. No processo ofensivo também tivemos 20 e poucos jogos consecutivos a marcar, a equipa foi crescendo nas dinâmicas ofensivas, pela ligação, pelas rotinas que fomos criando. Também maior consistência no processo defensivo. Mas cada adversário coloca um problema diferente e na nossa opinião temos conseguido fazer essas micro adaptações em função ao processo ofensivo do adversário. Amanhã o FC Porto também vai colocar diferentes problemas na sua forma de atacar, comparativamente ao jogo com o Marítimo e com o Famalicão. Cada adversário tem uma forma de defender, uma forma de atacar e nós temos de ter em conta a nossa ideia global tanto num momento como no outro, mas saber que em alguns momentos temos de fazer micro alterações para contrariar ou para aproveitar a forma das equipas se organizarem."