Nélson Veríssimo sobre a hipótese Roger Schmidt no Benfica: "Isso não me afeta"

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo da 28.ª jornada da Liga Bwin em que os encarnados defrontam o Braga, no Minho (20h15 de sexta-feira).

Equipas diferentes em relação ao primeiro jogo: "Sim. Entretanto já passaram 17 jogos, mais jogos das competições europeias, no Braga o treinador é o mesmo, no Benfica já não. Em função dos jogos, das dinâmicas, da perspetiva de crescimento que os treinadores têm, há sempre uma evolução. Certamente não serão as mesmas equipas em Braga. Vamos defrontar um adversário tradicionalmente difícil, no seu campo, treinado por uma pessoa muito experiente, com muito conhecimento do que é o jogo. Vamos ter de estar ao nosso melhor nível para levar de vencida a equipa do Braga. Temos muito respeito pela qualidade coletiva e individual do Braga, mas temos de nos focar no que temos de fazer. Perceber as dinâmicas ofensivas e tirar partido das fragilidades defensivas que possam haver."

Jogadores que regressaram das seleções e gestão física: "Temos todos os jogadores disponíveis [exceto lesionados] para integrarem a convocatória e irem a jogo. Em função da disponibilidade física dos jogadores, vão ser tomadas as melhores opções para o desafio com o Braga."

Hipótese de Roger Schmidt assumir o comando técnico do Benfica: "O meu futuro é o que menos me preocupa. Sou treinador do Benfica com muita honra e orgulho. Sei a tarefa que tenho aqui. Relativamente aos nomes que têm surgido na imprensa, tenho tido conhecimento de alguma coisa, mas não estou preocupado. Acaba por ser natural, o Benfica é um grande clube. O atual treinador tem contrato até ao final da época, é natural que surjam nomes para a próxima época. Falo com o presidente diariamente, estou a par de tudo o que está a acontecer e temos a estratégia definida até ao final da época. O que me preocupa são os jogos que faltam. Vamos ter um ciclo de sete jogos no campeonato, mais dois, pelo menos, na Liga dos Campeões."

Ainda sobre Roger Schmidt: "Não me queria alongar mais. As notícias vão surgindo, não sabemos a origem delas. O que tem de ficar bem claro é que isso não me afeta. O foco está na preparação do jogo. O presidente está sempre em contacto connosco. É um assunto que está na ordem do dia, que suscita interesse, mas o foco é na preparação da equipa. Tudo o resto, a seu tempo se verá."