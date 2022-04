Veríssimo fala em "mais um jogo de Champions" e analisa disponibilidade de Rafa

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, fez a antevisão ao dérbi com o Sporting, agendado para as 20h30 de domingo e relativo à 30.ª jornada da Liga Bwin.

Jogo em Anfield dá mais motivação? "Temos de estar motivados para todos os jogos. Não cumprimos o objetivo de passar a eliminatória, mas demos uma boa resposta. Temos de nos agarrar a isso. Houve situações menos boas, mas fizemos muita coisa boa, a atacar e a defender contra o Liverpool. Em termos de projeção, o dérbi é mais um jogo de Champions. As expectativas são as melhores para o jogo."

Disponibilidade de Rafa: "Clinicamente, a situação não está fácil. Temos feito tudo para recuperá-lo. Não é um dado fechado que não vá estar, mas vai ser difícil ele estar. É um jogador importante, mas temos outros no plantel que dão garantias."

Rúben Amorim disse que a responsabilidade é do Sporting. Concorda? "Nestes jogos, dérbis, a probabilidade de vencer é 50/50. Se tivesse de apostar, apostava na vitória do Benfica. A classificação diz pouco neste tipo de jogos. Vai ser um jogo aberto, com ambas as equipas a quererem a vitória."