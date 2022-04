Nélson Veríssimo explica opções: "Não houve questões de oportunidades..."

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em conferência de Imprensa após o triunfo por 3-1 sobre o Belenenses, em jogo da 29.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Não entrámos bem, um golo sofrido, ainda assim julgo que a equipa não perdeu a sua organização, sentimos que o nosso jogo com bola estava com dinâmica, a ter chegada à área contraria, fomos criando ocasiões de golo e depois os golos acabaram por aparecer naturalmente. Julgo que a nossa vitoria não tem contestação tendo em conta os dados estatísticos, ao nível da posse de bola e da quantidade de oportunidades. Vencemos por 3-1 mas mas criámos oportunidades para dilatar ainda mais o resultado. Do que me recordo, o Belenenses teve pelo menos uma ocasião clara, perdemos a bola e temos a equipa exposta numa transição, penso que foi o Afonso Sousa que colocou a bola por cima, foi a situação mais flagrante. De qualquer forma, tivemos o jogo sempre seguro, controlámos as transições defensivas do Belenenses. Vencemos com todo o mérito, dar os parabéns aos jogadores pela forma como abordaram o jogo, pelo compromisso e entrega, depois puseram toda a sua qualidade."

Jogadores que não têm tido muitos minutos tiveram oportunidade e alguns foram titulares: "Não houve aqui questões de oportunidades. Tínhamos uma alteração que tínhamos necessariamente de fazer, o Jan [Vertonghen], pelo cumprimento do castigo relacionado com os cinco cartões amarelos. Por opção deixámos o Grimaldo de fora fruto de ter quatro amarelos e para não correr o risco de levar aqui o quinto amarelo e não poder estar no jogo em Alvalade. Depois no entendimento para a abordagem a este jogo tomamos outras opções, porque entendemos que todo o grupo está apto, disponível e dá-nos garantias para enfrentar qualquer jogo. Houve jogadores que não jogam tanto que estiveram hoje em campo e deram uma resposta muito positiva. Só reforça o que pensamos: podemos contar com todos os jogadores que integram o plantel do Benfica."

Weigl de fora: "O Weigl foi questão de olhar para aquilo que é o plantel, definir os jogadores em função da estratégia para o jogo e em função dos jogos que temos, definir as melhores opções. Entendemos hoje não utilizar o Weigl e a opção recaiu sobre o Meité."

Benfica fez 18 faltas contra o Belenenses, sete contra o Liverpool. Mudança de intensidade pode ser respeitar demais pelo Liverpool? "Não, o respeito que tivemos com o Liverpool foi o mesmo que tivemos com o Belenenses, Sentimos que o Belenenses podia fazer um jogo mais de transição, em função da estratégia, era um momento em que não nos podíamos expor, o golo que sofremos surge nesse momento. É natural que dentro do que estávamos a espera, tínhamos de estar bem posicionados no equilíbrio defensivo e não conseguindo recuperar a bola, tínhamos de fazer falta. A questão relacionada com o Liverpool em termos de número de faltas é algo que temos de ter em atenção, mas o respeito é igual seja com o Liverpool seja com o Belenenses."