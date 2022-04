Nélson Veríssimo explica aposta em Taarabt em detrimento de Meité

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, na sala de Imprensa, após a derrota caseira com o Liverpool, 1-3, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Benfica tem de melhorar processo defensivo, tendo em conta que sofreu três golos? "Quando sofremos golos temos sempre de qualquer coisa. E às vezes quando não sofremos a mesma coisa. Sofremos um golo de bola parada e dois em transição. Era um dos momentos que sabíamos que o Liverpool aproveita bem, não tivemos o equilíbrio defensivo mais adequando para suster essa transição. No terceiro golo podíamos ter feito a falta que matava a transição. Mas as coisas acontecem rápido, os jogadores até tentam fazer e por vezes não conseguem. Temos de perceber o que foi e o que tem sido o percurso desta equipa desde julho ou agosto na primeira eliminatória com o Spartak Moscovo, o percurso que tem vindo a fazer e na fase a eliminar em que estamos. Estamos nos quartos de final da Liga dos Campeões, a jogar com o Liverpool, obviamente a eliminatória não está fechada, é mais difícil mas acreditamos que ainda podemos causar algum dano no jogo que vamos ter com o Liverpool."

Porquê a aposta em Taarabt em vez de Meité depois da boa resposta do jogador em Amesterdão? "Ficávamos mais sólidos com o Meité? É uma opinião. Nós consideramos que o Adel também nos dá essa consistência defensiva. Ele é muito inteligente na perceção dos espaços que os adversários pisam em função das dinâmicas do jogo. Ele faz muito bem esse controlo e depois tem a capacidade de ver o jogo à frente. Recupera a bola e já está a perceber as linhas de passe que tem com os jogadores mais avançados. Cada jogador tem as suas características. Em função dos jogos, adequa-se mais a utilização de uns ou de outros, no próprio no decorrer do jogo, vai pedindo coisas diferentes, e essa é a gestão que vamos tentando fazer dos jogadores."