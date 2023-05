Nélson Veríssimo esteve com Félix e Vinícius em Londres: "É uma questão de tempo"

Treinador trabalhou com João Félix e Carlos Vinícius no Benfica. Reencontrou os jogadores em Londres.

Nélson Veríssimo, atualmente sem clube, depois de deixar o Estoril, esteve por estes dias em Inglaterra e reencontrou João Félix e Carlos Vinícius, jogadores com quem trabalhou no Benfica.

Veríssimo trabalhou com o avançado do Chelsea na equipa B encarnada - era o adjunto de Hélder Cristóvão - e com o atacante do Fulham na equipa principal das águias.

"Por Inglaterra, que isto de ser treinador é um processo de evolução permanente - e não há que ter vergonha de ver o que de melhor se faz por aí, pelo contrário! Muito treino e jogo para observar e, claro, muitos amigos e abraços para dar. Como este, ao grande Vini - pessoa encantadora, jogador com qualidade para vingar em qualquer país e em qualquer tipo de futebol. Viram aquele vólei de pé esquerdo no outro dia contra o City? Pura classe! O tempo é uma das palavras mais odiadas em futebol, mas há processos de adaptação que, por vezes, demoram um pouco mais. E o Vinícius está a aparecer cada vez melhor, numa equipa que está a fazer uma temporada muito muito, mesmo muito acima da média. Parabéns também ao Marco Silva, as melhores expectativas estão ser ultrapassadas, com grande mérito!", escreveu nas redes sociais.

"Em Londres, tempo ainda para estar com o João Félix. Também para o João, acredito, é uma questão de tempo até que o seu futebol possa surgir. O João está entusiasmado com o desafio que tem pela frente. O Chelsea, ao contrário do Fulham, atravessa uma fase mais difícil, mas as apostas feitas neste plantel podem vir a dar frutos em 2023/24. O talento está lá e o projeto vai para muito para além daquilo que se consegue ver. Sei que o João acabará por mostrar aquilo que todos sabemos que nunca lhe faltou: resiliência e um talento natural que apaixona qualquer adepto do futebol. Obrigado, craques! É muito enriquecedor assistir de perto ao trabalho notável e apaixonante que se faz na Premier League. A espionagem por Inglaterra continua...", finalizou o técnico de 46 anos.