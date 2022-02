Nélson Veríssimo elogia Taarabt: "Tem a capacidade de ver o jogo um bocado mais à frente"

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, na sala de Imprensa, após o triunfo sobre o Santa Clara, por 2-1, no Estádio da Luz.

Duas vitórias consecutivas: "Estamos no Benfica, é essa a nossa exigência, sabemos que é isso que este clube nos exige. Para além disso, não pode haver maior exigência do que aquela que nós colocamos em nos treinadores e jogadores para que isso seja conseguido jornada após jornada."

Entradas de Yaremchuk e Taarabt: "Criaram dinâmicas diferentes, o Adel [Taarabt] é um jogador com a capacidade de ver o jogo um bocado mais à frente, arrisca mais nos passes verticais e sentimos que a equipa estava a precisar disso naquele momento. Depois a dinâmica do Roman, naquilo que foi o ataque aos espaços nas costas da linha defensiva e o mesmo acontecendo à esquerda com o Darwin acabou por empurrar a equipa para a frente. A equipa acabou por crescer, tiveram todo o mérito no que foi conseguido e na forma como os golos surgiram. Além dos golos, a capacidade que a equipa teve de chegar à frente com mais qualidade, acutilância e de forma mais objetiva."

Segunda vitória consecutiva, que aproxima o Benfica do segundo lugar: "O nosso primeiro objetivo passava por vencer o jogo com o Santa Clara, seriam mais três pontos, tendo em conta o resultado de ontem no Dragão, sabíamos que podíamos reduzir distâncias para os dois primeiros classificados. Mas o nosso pensamento tem que ser jogo a jogo, com o objetivo de chegar ao primeiro lugar, sabendo que primeiro temos de conseguir chegar ao segundo. O principal objetivo era vencer o santa clara, dando continuidade ao que tínhamos feito em Tondela, além da vitoria, a qualidade. Aliado ao resultado de ontem, era encurtar distâncias para os dois primeiros classificados e isso foi conseguido."

Equipa emocionalmente mais pressionada do que o desejado? "Tendo em conta aquilo que foi a nossa entrada, o domínio que estávamos a ter no jogo e as oportunidades que estávamos a criar, no momento em que sofremos o golo, contra a corrente do jogo, com mérito para a ação do Santa Clara, a equipa sentiu-se um pouco retraída. Também temos de juntar não só o nosso comportamento com bola, mas atribuir algum mérito ao comportamento defensivo do Santa Clara, que foi fechando espaços. Não conseguimos em muitos momentos ir ao encontro do que tínhamos planeado fazer. Alternar jogo interior com exterior, por exemplo. Obviamente há algum demérito nosso, naquilo que foi a implicação que o golo teve na intranquilidade da equipa, mas também temos de dar mérito ao Santa Clara."