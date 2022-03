O comentário de Veríssimo sobre o pouco tempo de utilização de João Mário

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril (domingo, 18h00).

O que falta a João Mário para ter mais minutos? "Estas ausências do Darwin e também do Adel são uma oportunidade para todos. Abrem a porta para outros jogadores terem a sua hipótese de ter minutos. As escolhas relativamente à seleção dos jogadores em função da posição, tem a ver com o que perspetivamos para o jogo. Depois é em função das oportunidades que vão sendo dadas. O Adel teve a sua oportunidade, apresentou rendimento e depois houve aposta na sua continuidade. O Meité quando teve essa oportunidade, teve a possibilidade de dar o seu contributo à equipa, deu rendimento e houve aposta nessa continuidade e certamente que o João Mário quando tiver essa oportunidade vai ter o rendimento que se espera dele. Ele tem tido um comportamento fantástico na sua abordagem ao treino. Enquadra-se nessa perspetiva. Não está a ter tantos minutos como teve no passado mas tem sido excecional nos treinos, empenho, compromisso. Quando tiver a sua oportunidade vai dar uma resposta positiva. Depois, em função da estratégia para o jogo, poderá ter continuidade nessa utilização."