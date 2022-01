Veríssimo e a conquista do título:"Acreditamos piamente que é possível"

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, na antevisão ao jogo com o Moreirense, às 18h00 de sábado.

Rui Costa ainda acredita no título: "Em épocas anteriores, estivemos em circunstâncias idênticas, umas vezes à frente, outras vezes atrás. Sabemos que é difícil, mas não é impossível. O plantel, juntamente comigo, enquanto treinador, juntamente com o presidente, estamos todos alinhados nesse objetivo, que é lutar pelo título nacional. Obviamente que estamos dentro dessa luta. Acreditamos piamente que isso será possível. O nosso desafio, e na posição em que estamos, encurtando distâncias, será o segundo lugar e depois estando no segundo lugar, pensar no primeiro. Agora, acreditamos piamente que é um objetivo possível ainda de alcançar."

Apelo: "Tendo em conta que o próximo jogo será em nossa casa, e depois vamos estar três semanas ausentes do Estádio da Luz, e pensando já nos sócios, nos adeptos e nos simpatizantes, apelo para que os nossos associados estejam presentes porque com eles a nossa força transcende-se".