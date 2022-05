Nélson Veríssimo e o balanço da época: "Não foi uma missão bem sucedida"

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em conferência de Imprensa de antevisão ao encontro com o Paços de Ferreira (sexta-feira, 20h15), na Capital do Móvel, referente à 34.ª e última jornada da Liga Bwin.

Balanço: "Não consigo encontrar um melhor momento. Obviamente há momentos mais marcantes do que outros. Demos e fizemos tudo para conseguir outros resultados que não conseguimos. Temos a consciência tranquila que fizemos tudo. Não foi uma missão bem sucedida, no sentido em que não conquistámos qualquer titulo, o presidente já o disse, foi uma época má nesse sentido. Mas também devemos olhar para o copo meio cheio. A equipa fez coisas interessantes, a partir do momento em que nós entrámos. O percurso na Liga dos Campeões, que não começou connosco, começou logo no início da época, a equipa foi passando eliminatórias com mérito, depois um grupo complicado e depois na fase a eliminar, calhou o Ajax. Lembrar que além do Ajax, Bayern e Liverpool tinham siso as únicas que passaram sem pontos perdidos. Quando calhou o Ajax, a ideia geral é que o resultado estava feito mesmo antes de irmos a jogo. Demos uma resposta muito positiva, eliminando o Ajax, não eliminamos Liverpool mas demos boa resposta. Perdemos na Luz mas empatámos fora. Demos uma resposta muito positiva, demos uma boa imagem nas competições europeias. A nível interno o objetivo era chegar em primeiro na Liga, não conseguindo era o apuramento direto para a Champions, também não conseguimos. Tivemos o jogo em Alvalade, onde a equipa deu uma boa resposta, como com o FC Porto, apesar de termos perdido. Podemos olhar para a época, considerar um falhanço, mas houve coisas boas. Marcámos consecutivamente golos em todos as partidas durante quatro meses. Houve jogadores que cresceram ainda mais, como Darwin, Everton, Weigl. Uma aposta mais vincada na continuidade de Gonçalo Ramos e Paulo Bernardo, que tiveram mais volume competitivo. Olhando para o futuro do Benfica, abrimos portas para olhar para outros jovens, Henrique Araújo, Tiago Gouveia, Tomás Araújo. Reconhecendo que não se conquistámos qualquer título, podemos olhar e encontrar situações positivas. Há que valorizar isso."