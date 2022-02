Nélson Veríssimo e o Ajax: "É 50/50 e não estou aqui com bazófias"

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, na antevisão ao jogo com o Ajax, da primeira mão dos oitavos de final da Champions.

Favoritismo: "É 50/50, na minha opinião. É dito de forma genuína, não estou aqui com bazófias. Os números que vocês disseram são factos, já reconhecemos que eles têm qualidade, mas nós também. Já o demonstrámos em vários jogos, mas o jogo de amanhã tem características diferentes e dividiria o favoritismo."

Moral acrescida por ser um jogo de Champions? "No que é o dia a dia, as rotinas, o trabalho, não. Mas num subconsciente acredito que seja um jogo diferente. Logo na conferência estão o dobro dos colegas que costumam estar e eles sentem isso. Mas na preparação não, são profissionais de alto nível, sabem que têm de se preparar da mesma forma independentemente do adversário contra quem jogamos. O profissionalismo nunca é colocado em causa, mas o que é pedido é que temos de estar com alto grau de compromisso, muito ativos, ter prazer em ter a bola e não ter. Há momentos em que certamente não vamos ter a bola amanhã e precisamos de ser consistentes e ter prazer a defender".

Anthony, craque do Ajax: "Sabemos [como o parar], mas não devo partilhar. Joga à direita com uma dinâmica totalmente diferente do Tadic à esquerda. É forte no um para um, em zonas de finalização procura rematar à baliza. É um dos muitos jogadores que o Ajax tem e que nós temos de ter em conta. Particularmente, merece a nossa atenção mais cuidada. Mas também temos de olhar à ideia coletiva da equipa."

Vertonghen: "Pela experiência que tem, não só pelo número de jogos mas pelos clubes onde passou, tem uma importância diferenciada em função dos contextos competitivos onde já esteve. É um jogador importante, mas tal como todos os outros o são, até os mais novos".