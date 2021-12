Nélson Veríssimo e as contas do campeonato: "Não vou vender a banha da cobra..."

Declarações de Nélson Veríssimo após a derrota (3-1) do Benfica em casa do FC Porto, no clássico da jornada 16.

Benfica a sete pontos da liderança: "Não vou vender a banha da cobra. Obviamente, a situação está difícil e complicada, mas a história mostra-nos que as vantagens de sete pontos podem ser superadas. É verdade que temos dois adversários [à frente]. Acreditamos e pelo desafio que estamos a lançar temos de olhar para cada jornada, vai ser esta a perspetiva. Olhar para cada jogo como um desafio diferente e com vontade de vencer, reduzindo as distâncias."

Luto pela morte da mãe: "Manter o foco no que era importante, a partir do momento que surgiu este contexto de estar coma equipa, porque estes jogadores merecem. Estive de alma e coração, fruto da circunstância que me aconteceu. Quero mandar um abraço às pessoas que direta e indiretamente me mandaram as condolências."