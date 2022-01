Nélson Veríssimo: "Derrota do Sporting não é um incentivo extra"

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, fez a antevisão ao jogo de domingo, às 18h00, frente ao Paços de Ferreira, no Estádio da Luz.

Dois treinadores com poucos jogos à frente das equipas: "O Paços de Ferreira tem um novo treinador, fez dois jogos e conseguiu duas vitórias. A nossa análise centrou-se nesses dois jogos, mas também noutros do César Peixoto noutras equipas. É um desafio para ambos relativamente à forma como as equipas se vão apresentar. Acreditamos que o Paços de Ferreira vai jogar com uma linha de cinco defesas - com quatro defesas mais um médio ala ou com três centrais e dois laterais - e terá uma postura mais defensiva, a tentar criar problemas em transições. Nós com maior controlo do jogo e com mais situações no meio-campo ofensivo. Mas reconhecendo qualidade individual e coletiva ao Paços de Ferreira e ao seu treinador."

Derrota do Sporting é um incentivo extra para mostrar que o Benfica tem possibilidades de lutar pelo título? "Não é um incentivo extra. O nosso incentivo é conquistar os três pontos jogo após jogo. O que muda é que podemos encurtar distâncias, mas a exigência e responsabilidade continuam as mesmas. Não há margem para errar até ao final e temos de ganhar todos os jogos."