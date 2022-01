Nélson Veríssimo: "Conquistar a Taça da Liga não vai salvar a época"

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, fez a antevisão ao encontro da meia-final da Taça da Liga frente ao Boavista. A partida está agendada para as 19h45 de terça-feira.

Vencer a Taça da Liga pode salvar a época? "Não. Conquistar a Taça da Liga não vai salvar a época. O principal objetivo é a Liga portuguesa e, do nosso ponto de vista, ainda estamos envolvidos nessa luta. Temos consciência das dificuldades, mas estamos envolvidos. Tendo em conta o momento, o foco tem de ser o jogo com a Boavista e tentar conquistar esta prova."

Chamada de Henrique Araújo à equipa principal: "Falar do Henrique é falar de todos os jovens da formação. Estamos atentos ao que se passa na equipa B e nos sub-23. Havendo qualidade e necessidade [Seferovic lesionado, Darwin na seleção], neste caso de um avançado, sentimos que o Henrique estaria preparado para dar uma resposta e vai estar connosco nos próximos dias. Noutra circunstância poderá ser outro jogador."

O que pensa de jogadores serem chamados à seleções em fases importantes da época? "No início da época já sabíamos que esta paragem ia acontecer e que poderíamos perder jogadores. A ausência de uns é a oportunidade de outros. O treinador tem de estar preparado e arranjar soluções."

Lesão de Seferovic: "O Seferovic tem uma lesão, nos próximos dias não vai estar connosco."

Momento de Rafa, aquém do que é normal: "Conheço bem o Rafa, sabemos o que ele pode dar à equipa. A questão do Rafa é a mesma em relação a outros jogadores. Eles têm trabalhado bem e eu, como treinador, também já joguei, e há momentos em que as coisas correm bem e há outros em que não correm tão bem. Dentro daquilo que conhecemos do Rafa, sabemos que tem potencial para acrescentar algo mais à equipa, mas tem estado a trabalhar muito bem e é uma questão de tempo. O Rafa é um jogador versátil, em função das suas características pode dar coisas diferentes à equipa e está a fazer o seu caminho e, portanto, é continuar e, dentro da perspetiva do Rafa e da equipa, tornaremos a vê-lo num momento melhor".