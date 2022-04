Nélson Veríssimo confirma: Rafa está fora do jogo de Liverpool

Internacional português não treinou esta terça-feira.

Nélson Veríssimo confirmou que Rafa é baixa para o jogo de Liverpool, da segunda mão dos quartos de final da Champions. O jogador não treinou esta terça-feira, devido a queixas físicas.

"Relativamente ao Rafa, todos sabemos da importância que ele tem na nossa equipa, tem características diferenciadas e temos de colmatar a sua ausência, mas temos soluções que vão dar resposta positiva. Temos de optar pelo jogador que se adeque mais à estratégia de jogo. Lamentar a ausência dele, mas temos muita confiança no resto do plantel", afirmou o técnico das águias na antevisão.

"Vamos com ambição natural de quem acredita muito no que está a fazer. Sabemos que levamos desvantagem de dois golos, mas acreditamos que as coisas podem mudar, principalmente se fizermos um golo primeiro. Vamos com essa ambição, apesar de termos perdido o jogo da primeira mão. Depois da análise que fizemos, é perceber que apesar da dificuldade que sabemos que vamos encontrar, temos de acreditar. Certamente vão haver espaços e temos de ser eficazes na concretização e consistentes no processo defensivo", completou.