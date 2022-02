Nélson Veríssimo confirma: "Pizzi? Há qualquer coisa em andamento"

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em conferência de Imprensa de antevisão ao encontro com o Tondela, a contar para a 21ª jornada da Liga Bwin agendado para as 19h00 de segunda-feira.

Pizzi: "É um jogador pelo qual temos uma grande estima, tem muitos anos desta casa, conquistou muitos títulos. É verdade que ultimamente não tem tido a utilização que provavelmente que ele próprio esperaria, mas está integrado num plantel em que o treinador tem de tomar as suas opções. Mas dizer que ele tem sido de uma entrega inexcedível no trabalho diário, naquilo que sente que pode dar à equipa depois as opções são do treinador. Existe uma possibilidade de ele rumar à Turquia, poderá acontecer. Há qualquer coisa em andamento, temos de aguardar. São as questões do mercado. Há interesse de um clube, pode haver ou não interesse do jogador em sair. É considerado conjunto de interesses de forma a que depois o jogador se sinta confortável na opção a tomar."

Garantia aos adeptos: "A garantia que podemos deixar é que acima de tudo reconhecemos a fase que estamos a atravessar. Mas ainda mais importante que isso: sabemos o que estamos a fazer, o que temos de corrigir, o que temos de melhorar nas dinâmicas da equipa para que nos possa levar às vitórias e temos uma grande motivação para que isso aconteça. Essa motivação e esse focoestendem-se não só à equipa como à equipa técnica e estrutura. Esperemos que isso se traduza no objetivo principal: as vitórias. Em momento algum vamos abdicar do que pensamos e dos ideais do clube. Lutar sempre pela vitória e conquistar os três pontos, jogo após jogo. Sabemos o que estamos a fazer e para onde queremos ir. Contamos com a ajuda deles [adeptos]. É natural que haja manifestações de desagrado, têm todo o direito, como já disse, os resultados não estão a ser positivos e aceitamos as críticas. A única solução que nós temos é trabalhar dia após dia com empenho e um compromisso muito grande para que possamos inverter a situação."