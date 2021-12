Nélson Veríssimo chegou ao Seixal pouco depois do advogado de Jesus

Treinador da equipa B vai assumir o comando da formação principal no clássico de quinta-feira.

Ainda o relógio não tinha marcado as 12h00 quando Nélson Veríssimo chegou ao Seixal, onde irá orientar o treino do Benfica, que foi adiado para a tarde desta terça-feira. O técnico da equipa B, que se encontrava no norte, para o jogo da Liga SABSEG com o Feirense, viajou perante a iminente saída de Jorge Jesus.

Veríssimo, à semelhança do que tinha feito na ponta final da época 2019/20, quando Lage deixou o clube, volta assumir a formação principal das águias, já com o clássico de quinta-feira, no Dragão, para a Liga Bwin, na mira.

Pouco antes de Veríssimo, Luís Miguel Henrique, advogado de Jesus, também deu entrada no Seixal, onde o treinador está reunido com Rui Costa.