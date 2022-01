Veríssimo, as palavras de Rui Costa e uma certeza: "Jogadores têm sido inexcedíveis"

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo frente ao Arouca, agendado para as 19h00 de sexta-feira, a contar para a 19.ª jornada da Liga Bwin.

Arouca: "Independentemente da posição do Arouca, sabemos que vamos encontrar uma equipa com qualidade coletiva. Obviamente ainda não teve a possibilidade de mostrá-lo de forma efetiva. Temos de focar muito na nossa forma de jogar, estamos preparados para encontrar o Arouca num bloco médio-baixo, eventualmente a explorar algumas transições, a jogar nos nossos erros, estamos preparados. Estamos a construir o nosso processo de jogo, acreditamos que vamos dar uma boa resposta, o único objetivo passa por ir buscar os três pontos."

Rui Costa disse que Nélson Veríssimo podia continuar no comando técnico depois destes seis meses. Futuro depende do que conseguir nesta janela? Arouca e Taça da Liga? "Já tive oportunidade de agradecer a confiança demonstrada pelo presidente, mas acho que isso não é um tema muito importante. Temos consciência, em função do clube que representamos, que temos obrigação de lutar todos os jogos pela vitória. O nosso foco tem de ser jogo a jogo, olhar para o jogo mais importante, o Arouca. A Taça da Liga vem a seguir, é uma competição importante para o clube, mas o foco está totalmente no Arouca."

O que tem faltado ao Benfica para as coisas correrem bem? "Nesta sequência de três jogos, tivemos uma derrota, um empate e uma vitória, os resultados ditam muito daquilo que depois é a análise que se faz à equipa. O que nós analisamos é feito independentemente dos resultados da equipa. Tende-se a ter uma visão mais positiva quando os resultados são positivos e uma visão mais negativa quando não são tão positivos. Nós analisamos a equipa. Independentemente de os resultados não terem ido ao encontro das expectativas, temos consciência que há situações que fizemos bem, mas há outras que temos de melhorar. A equipa veio de uma forma de jogar com uma estrutura, um posicionamento diferente do que estamos a pedir, vamos mudando algumas coisas com o campeonato a decorrer, nem sempre é fácil. Estamos conscientes que há coisas a melhorar. Temos de analisar jogo a jogo e ir fazendo correções pontuais. A equipa está a dar uma resposta positiva, os jogadores têm tido um compromisso muito grande, têm sido inexcedíveis, portanto só temos de acreditar que o caminho que está a ser seguido é o mais correto e que a resposta vai ser positiva, no sentido de ir ao encontro dos resultados que esperamos que aconteçam."