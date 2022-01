Nélson Veríssimo, as conversas com Bruno Lage e os sete pontos de distância para o FC Porto

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, na sala de Imprensa, após o triunfo por 2-0 sobre o Paços de Ferreira, em jogo da 17ª jornada da Liga Bwin.

Jogadores: "Todos os jogadores que entraram deram o seu contributo para os objetivos da equipa, para o crescimento da equipa naquele momento. De uma forma global estamos satisfeitos com todos os jogadores que estão no plantel. Temos consciência que temos um caminho para continuar para fazer crescer a equipa, temos margem para o conseguir fazer."

Em que aspetos do jogo a equipa precisa de evoluir mais? "Quando há uma mudança de treinador, há uma forma diferente de trabalhar. Aconteceu com a minha entrada e acontecerá o mesmo quando algum treinador vier para me substituir. Temos de crescer em tudo, nas ideias em termos ofensivos e defensivos, nos momentos de transição... Temos uma semana e alguns dias de trabalho, o plantel tem capacidade de ir a procura do que pensamos. Temos consciência do momento em que estamos e do que exigem para a equipa. É seguir em frente e ter consciência que temos um caminho longo para percorrer. A equipa irá crescer em todos os momentos do jogo."

Distâncias encurtadas para o Sporting. O próximo objetivo é chegar ao segundo lugar? "O próximo objetivo é receber o Moreirense e conquistar mais três pontos. Temos de gastar energias e colocar o nosso foco no que controlamos. Controlamos o nosso trabalho diário, a forma como preparamos os jogos e ganhar os jogos que fazemos. Sabemos que ganhando somamos três pontos, depois em função do rendimento das outras equipas podemos ou não encurtar distâncias, mas isso não controlamos."

Diferenças da equipa de há um ano e meio [quando assumiu a equipa] e esta: "Temos jogadores diferentes, por si só significa que temos jogadores com características diferentes, há que afinar a forma de jogar em função dessas características."

Fala com Bruno Lage? "Tenho oportunidade de falar com o Bruno [Lage] da mesma forma que falo com outras pessoas que foram meus treinadores, ex-jogadores e amigos, faz parte do leque de pessoas com quem falo em alguns momentos. Há que olhar em frente, perceber que tenho uma tarefa que tem de levar o Benfica a um patamar acima em termos classificativos, é um desafio grande, mas temos a certeza que vamos chegar ao fim do campeonato em situação de discutir os lugares cimeiros. Já tivemos situações em que estávamos a sete pontos e conseguimos chegar em primeiro e o inverso também já nos aconteceu. Temos consciência que isso é possível, obviamente que tendo duas equipas à frente o desafio é maior, mas acreditamos que é possível e nunca vamos abdicar do campeonato até à última jornada."

Sistema: "As opções em relação ao sistema, os treinadores quando pensam no sistema, olham para as características dos jogadores. No nosso entendimento, julgamos que esse é o sistema que pode ir mais ao encontro das características e de potenciar os jogadores, mas o sistema não é fechado."