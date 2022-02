Veríssimo: "A equipa não funcionou. A responsabilidade é do treinador"

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, na entrevista rápida concedida à Sport TV após o empate 2-2 com o Boavista, no Estádio do Bessa, na abertura da 23.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Tanto na primeira parte como no início da segunda, tivemos situações que podiam ter dado o terceiro golo, teríamos resolvido o jogo. O Boavista foi-nos empurrando para trás, nós sem capacidade de ter posse de bola. Com o 2-1, o Boavista com emoção e crença de chegar ao segundo golo, conseguiram e nós não tivemos capacidade de suster esse ímpeto. Mérito do Boavista e muito demérito da nossa parte."

Saídas de Taarabt e Everton: "Quando fizemos as substituições, tanto o Adel como o Everton tinham estado bem, mas em função do Adel, porque os 70 minutos que jogou foi com muita intensidade, a entrada do João Mário foi com a intenção de refrescar e para dar mais capacidade à equipa para ter posse de bola, que não estava a ter. O Nema [Nemanja Radonjic] numa perspetiva de fazer um ataque mais efetivo à profundidade que estava a ser dada pela equipa do Boavista, mas não resultaram. Mas não foram só as substituições. A equipa, como um todo, não funcionou. A responsabilidade é do treinador, é algo que temos de ver, porque tivemos uma primeira parte muito boa, um início de segunda parte também e, depois, havendo mérito do Boavista, também houve demérito nosso e isso tem de nos fazer refletir."

Equipa sai com menos certeza do que vale? "A equipa sai com a certeza que de tem de ser competitiva do início até ao fim do jogo. Agora é olhar para o desafio que se aproxima, que é com o Ajax, e recuperar os jogadores física e mentalmente para esse jogo, que com certeza vai ter um grau de dificuldade elevado. Mas vamos dar uma boa resposta, com certeza."

Adeptos insatisfeitos: "É natural. Depois de uma vantagem de dois golos não termos conseguido sair daqui com a vitória, estão frustrados e nos também. É um sentimento transversal e agora temos de olhar em frente."