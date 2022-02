Nélson Veríssimo após empate com Boavista: "Não sei se é questão mental..."

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em conferência de Imprensa após o empate 2-2 com o Boavista, no Estádio do Bessa, na abertura da 23.ª jornada da Liga Bwin.

Análise ao resultado: "Jogo com duas partes distintas: uma primeira em que nós dominámos o jogo, criámos oportunidades e com todo o mérito fazemos dois golos. Um início de segunda parte também bom, com possibilidade de fazer o 3-0 e resolver o jogo. A partir desse momento o Boavista foi crescendo no jogo, acreditando que nos conseguia criar algum desconforto, conseguiu-o, chegou ao 2-1 e, a partir daí, acreditou que podia chegar ao 2-2, como acabou por acontecer. Mérito do Boavista no que conseguiu na segunda parte, mas também muito demérito nosso na forma como não conseguimos controlar o jogo. Fomos recuando no terreno, permitindo que o adversário fosse criando situações de perigo junto da nossa baliza e sabíamos que fazendo um golo podiam acreditar que podiam fazer o segundo. Devíamos ter tido capacidade para nesse momento colocar gelo no jogo, ter posse de bola e retirar iniciativa ao adversário, o que acabou por não acontecer."

Principal missão de Taarabt: "O Adel é um jogador com capacidade de ver o jogo um bocadinho mais à frente, na forma como faz passes verticais e alimentando, dessa forma, o jogo em profundidade dos nossos jogadores. Fez um bom jogo. Depois, em função do desgaste que teve, acabou por sair. Mas dentro do que foi a missão tática, cumpriu bem."

Quebra da equipa: "Sinto que a equipa tem de ter outra capacidade para controlar o jogo, quando a equipa adversária tem esse controlo. É algo que temos de trabalhar e melhorar e acabou por acontecer isso no jogo de hoje. Temos de dar mérito ao que o Boavista fez, na capacidade para encostar a nossa equipa a zonas de finalização, mas também tínhamos de ter dado outra uma resposta nesse momento. Sentindo que o Boavista nos estava a criar dificuldades, tínhamos de ter mais capacidade para ter a bola, sermos objetivos nas nossas ações, não arriscar passes de risco no nosso meio-campo defensivo e não o conseguimos. Não sei se é questão mental. Vejo pela capacidade que a equipa tem de ter e que demonstrou na primeira parte e no início da segunda parte, mas depois não conseguimos prolongar. É algo que temos de melhorar."