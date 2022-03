Nélson Veríssimo após a vitória frente ao Ajax: "Se não dá de uma maneira..."

Declarações do treinador do Benfica à CNN Portugal após a passagem aos quartos de final da Champions.

Saiu um peso de cima? "Não sinto nenhum peso. Sabíamos que íamos jogar contra uma equipa boa, que agora também não deixa se ser boa. Quando saiu o sorteio, olhando para os resultados do Ajax, sabíamos que íamos ter uma tarefa muito difícil, mas nunca deixámos de acreditar que era possível passar a eliminatória. Tivemos aqui um jogo difícil, o Ajax é das equipas da Europa com mais qualidade no processo ofensivo. Não conseguimos fazer aqui o jogo que pretendíamos, mas se não dá de uma maneira, tem de dar de outra. Tivemos de ter compromisso no processo defensivo e numa bola parada, numa transição ofensiva, aproveitar. Foi isso que aconteceu."

Adeptos: "Muita gratidão aos adeptos que apoiaram no estádio, aos que nos foram esperar ao hotel e aos que apoiaram mesmo não estando cá. Agora é recuperar, que vem aí o jogo com o Estoril, que será certamente difícil."

Quartos de final numa espécie de salvação da época: "Temos consciência disso, mas não decide. O objetivo principal é a conquista da liga. Não dependemos de nós para conseguir isso. Estes jogadores, em conjunto com a equipa técnica anterior, passaram com todo o mérito à fase a eliminar desta competição, agora cabe-nos dar continuidade ao sonho benfiquista. Conseguimos."

Críticas: "Não nos podemos deixar embandeirar. Temos consciência do feito, do significado que tem no percurso e história do clube, mas também sabemos que domingo há jogo com o Estoril e temos de dar resposta. A exigência dos adeptos é querer que a equipa jogue sempre bem e ganhe."